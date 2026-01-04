اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة بـ"خلية حلوان".

وأوضح أمر الإحالة أنه في الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأهدافها، وأمد المتهم الثاني الجماعة الإرهابية بأدوات وآلات مع علمه بأغراضها.