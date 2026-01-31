للذكور والإناث.. أماكن سحب كراسات معاوني الأمن 2026

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء فتح باب سحب كراسات التقديم للدفعة الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ"معاهد معاوني الأمن" للعام 2026، للذكور والإناث، استعدادًا لخوض الاختبارات المقررة وفق الشروط الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن سحب كراسات التقديم يتم من خلال المعاهد المعلنة لكل محافظة، حيث تشمل الأماكن التالية:

معهد معاوني الأمن بطره للذكور (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).

معهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادي النطرون للذكور بمحافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، وخارج الجمهورية).

معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر للذكور (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا).

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج للذكور (محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد).

معهد معاوني الأمن بطره بالقاهرة للإناث من جميع المحافظات.

وأكدت وزارة الداخلية أن التقديم يبدأ رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.moi.gov.eg

اعتبارًا من 7 فبراير وحتى 23 مارس 2026، مع ضرورة الالتزام بالمعاهد المعلنة أو الموقع الرسمي فقط لتجنب أي تعاملات غير قانونية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة استيفاء جميع الشروط المطلوبة في المتقدمين، بما في ذلك الجنسية، العمر، المؤهل الدراسي، اللياقة البدنية والصحية، وحسن السمعة والسيرة، لضمان قبول المتقدمين واستكمال إجراءات القبول بشكل قانوني.