البدوي: الوفد يعيد ترتيب لجانه ميدانيًا.. وقناة يوتيوب لرفع الوعي الثقافي

كتب : داليا الظنيني

08:34 م 31/01/2026

الدكتور السيد البدوي

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد المنتخب، أن الحزب يدخل حقبة جديدة تعتمد على التكنولوجيا والتنظيم الميداني الفعال، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت غيابًا عن المشهد السياسي والانحياز لمشاكل الوطن.

وتقدم البدوي خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، باعتذار للشعب المصري عن التقصير خلال الـ8 سنوات الماضية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستكون عودة حقيقية لروح الوفد كسند قوي للدولة في مواجهة التحديات، مشددًا على أن الحزب سيعمل بكل قوة لاستعادة دوره التاريخي.

تابع أن يوم الانتخابات كان عرسًا ديمقراطيًا، مشيدًا بمنافسه الدكتور هاني سري الدين الذي وصفه بـ"الأخ العزيز"، لافتًا إلى أن التنافس كان من أجل مصلحة الحزب، وأن الجميع سيتوحد في العمل خلال السنوات المقبلة لرفعة بيت الأمة.

وأشار إلى أن خارطة الطريق الجديدة تبدأ بإعادة النظر في كافة لجان الحزب بالمحافظات عبر زيارات ميدانية لتقييم جاهزيتها وقدرتها على التواصل مع الشارع، مؤكدًا أن الوفد لن يكتفي بالصحيفة والبوابة الإلكترونية، بل سيطلق مشروعًا إعلاميًا ضخمًا يشمل قناة يوتيوب تعمل 24 ساعة لتقديم محتوى ثقافي وتوعوي يخاطب كل شرائح المجتمع.

وأكد البدوي أن حزب الوفد يظل العلامة التجارية الأقوى سياسيًا في ذاكرة المصريين، مشددًا على أن إعادة إطلاقه تتطلب أعمالًا تلمس احتياجات المواطن الفعلية، حتى يبقى الوفد عند حسن ظن الشعب المصري دائمًا.

