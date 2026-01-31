عريس يطلب فسخ عقد زواجه بعد شهرين: "بتطلب أكل غالي يوميًا"

أقام "محمد. س"، 31 عامًا، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بفسخ عقد زواجه بعد مرور شهرين فقط على إتمام الزواج، مبررًا طلبه بتعرضه لضغوط مادية ونفسية مستمرة من جانب زوجته، مؤكدًا أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة خلال تلك الفترة القصيرة، قائلًا: "بتطلب أوردرات غالية وتسيبني في البيت لوحدي أحسب".

وقال "محمد" في دعواه إنه تقدم للزواج بعد فترة تعارف تقليدية، موضحًا أنه لم يلحظ خلال فترة الخطوبة ما يشير إلى وجود خلافات جوهرية، إلا أنه فوجئ بعد الزواج بتغيرات واضحة في أسلوب الحياة وطريقة الإنفاق، الأمر الذي تسبب في توترات متلاحقة بينهما.

وأضاف الزوج أن زوجته اعتادت طلب وجبات ومشتريات مرتفعة التكلفة بشكل شبه يومي عبر تطبيقات التوصيل، دون مراعاة لظروفه المادية أو لطبيعة دخله، موضحًا أنه يعمل في وظيفة ذات دخل متوسط بالكاد يغطي الالتزامات الأساسية من إيجار وفواتير ومتطلبات معيشية. وأشار إلى أنه حاول مرارًا التحدث معها للوصول إلى أسلوب إنفاق متوازن، إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض والتجاهل.

وأوضح في دعواه أنه كان يضطر للبقاء بمفرده لفترات طويلة داخل المنزل، في الوقت الذي كانت فيه زوجته تقضي أوقاتًا خارج المنزل أو منشغلة بالطلبات والاستهلاك، وهو ما جعله يشعر بالعزلة وغياب روح المشاركة الأسرية التي كان يتطلع إليها عند الإقدام على الزواج.

وأكد "محمد" أن الخلافات بينهما لم تقتصر على الأمور المادية فقط، بل امتدت إلى غياب التفاهم حول مسؤوليات الحياة المشتركة، مشيرًا إلى أن النقاشات المتكررة تحولت إلى مشاحنات مستمرة أثرت على حالته النفسية وقدرته على التركيز في عمله، ما دفعه في النهاية إلى اللجوء للقضاء، بعد رفض أهله إنهاء الأمر وديًا.

وشدد الزوج في طلبه على أنه لم يعد قادرًا على استكمال الحياة الزوجية في ظل ما وصفه بعدم التوافق، مطالبًا المحكمة بفسخ عقد الزواج رسميًا. وحملت الدعوى رقم 417 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور