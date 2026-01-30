إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة هاتف فتاة بأسوان.. وتضبط المتهم

كتب : مصراوي

11:42 م 30/01/2026

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحافظة أسوان.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبسؤال الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، أقرت بتعرضها لسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف" حال سيرها بأحد الشوارع.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سرقة هاتف أسوان

