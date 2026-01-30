بعد تهديد أمريكا.. المكسيك تحذر من أزمة إنسانية في كوبا

(د ب أ)

حذرت المكسيك اليوم الجمعة، من حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق في كوبا في أعقاب تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على موردي النفط للجزيرة الكاريبية الاشتراكية.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن تشغيل المستشفيات وإمدادات الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى معرضة للخطر. وأضافت أن الشعب الكوبي يعاني بالفعل من وضع صعب.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول التي ترسل نفطًا إلى كوبا بفرض رسوم جمركية إضافية عليها.

وتعد المكسيك واحدة من أكبر موردي النفط للدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي.

وفي الوقت ذاته، تعد المكسيك الشريك التجاري الأكثر أهمية للولايات المتحدة.

وقبل العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، الحليف الرئيسي لكوبا، زادت شحنات النفط المكسيكية إلى الجزيرة.

وقالت شينباوم في كلمة لها في تيخوانا، التي تقع بجوار الحدود بين كاليفورنيا والمكسيك، إن الحكومة المكسيكية ستتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمعرفة التفاصيل الدقيقة لأمر ترامب.

وقالت: "لا نريد تعريض بلادنا لخطر فرض الرسوم الجمركية".

وفي الوقت ذاته، قالت إن المكسيك تريد التأكد من عدم حدوث أزمة إنسانية في كوبا.

وتلقى كوبا باللوم على الولايات المتحدة في أزمتها الاقتصادية. ووفقًا لتقارير إعلامية، قامت المكسيك بالفعل بتقليل تسليم شحنات النفط إلى كوبا تحت الضغط الأمريكي، وذلك رغم عدم وجود تأكيد رسمي.

وتعاني كوبا بشكل متكرر من انقطاعات التيار الكهربائي بسبب الحالة المتهالكة لشبكتها الكهربائية ونقص النفط. وغالبًا ما ينقطع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة أو أكثر يوميًا.