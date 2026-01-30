كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بأحد المطاعم بأسوان.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة أول أسوان بنشوب حريق بالجزء الخارجي لمطعم مملوك لـ (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم)، وامتداده إلى مركب شراعي "غير مرخص"، وتم إخماد الحريق دون حدوث إصابات، وأسفر عن احتراق محتويات الجزء الخارجي للمطعم المشار إليه والمركب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مراكبي – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة حدوث مشادة كلامية بينه وبين العاملين بالمطعم، فقام على إثر ذلك بإشعال النيران بالمطعم باستخدام "قداحة" تم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.