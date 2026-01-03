إعلان

تفاصيل مشاجرة بين مناصري مرشحين بالمنتزه خلال الانتخابات

كتب- صابر المحلاوي:

08:25 م 03/01/2026

انتخابات مجلس النواب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مشاجرة وقعت بين مناصري عدد من المرشحين بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، على خلفية توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم بمحيط إحدى اللجان الانتخابية.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة اندلعت بين شخصين من أنصار أحد المرشحين وثلاثة أشخاص من أنصار مرشح منافس.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة مرشحين انتخابات مجلس النواب شرطة المنتزه

