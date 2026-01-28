الداخلية تضبط 6370 قضية في حملات الأمن الاقتصادي

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

وكثفت أجهزة الوزارة، من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية.

وفي مجال النقل والمواصلات، واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، حيث تم ضبط 1405 قضايا متنوعة.

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 4522 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

وفي إطار مواجهة الجرائم الضريبية والجمركية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 466 قضية في عدة مجالات، من بينها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مدينين لمصلحة الضرائب.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة بجميع المحافظات، في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي لكافة صور الجريمة.

