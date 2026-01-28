إعلان

ترامب: نأمل أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن

كتب : مصراوي

01:54 ص 28/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ⁠إن أسطولا حربيا ‌أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل في أن تتوصل ‍طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

في كلمة له، قال ترامب: "هناك أسطول ‌حربي رائع آخر ‍يبحر بشكل جميل نحو ‌إيران الآن"، مضيفا: "آمل أن يبرموا اتفاقا".

وتابع: "في يونيو الماضي دمرنا القدرات النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل، وكان العالم ينتظرها منذ 22 عاما"، موضحا أن إيران كانت على بعد شهر واحد من امتلاك سلاح نووي.

كان ترامب، قد قال الإثنين، إن إيران تعرف شروط الولايات المتحدة لإجراء حوار بين واشنطن وطهران، وفقا لسكاي نيوز.

الرئيس الأمريكي ترامب اتفاق بين أمريكا وإيران إيران طهران

