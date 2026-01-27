إعلان

بعد حفل تخرجهم.. الداخلية توقف 6 معاوني أمن عن العمل وتحيلهم للتأديب

كتب ـ محمد الصاوي:

06:05 م 27/01/2026 تعديل في 07:04 م

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، إحالة 6 من خريجي معهد معاوني الأمن إلى المحكمة التأديبية بعد إيقافهم عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنها أوقفت 6 من خريجى معهد معاوني الأمن عن العمل وأحالتهم للمحاكمة التأديبية لقيامهم بمظاهر احتفالية غير انضباطية مع ذويهم ابتهاجاً بتخرجهم بقنا.

ايقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن حالة للمحاكمة التأديبية لداخلية زارة الداخلية طاع الأمن عهد معاوني الأمن

