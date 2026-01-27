إعلان

إخلاء سبيل محمود حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على زوجته

كتب : صابر المحلاوي

05:11 م 27/01/2026

الفنان محمود حجازي

كتب- صابر المحلاوي:

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته وإصابتها بعدة إصابات.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفنان محمود حجازي بالاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاعتداء على زوجته، إلا أنه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، مشيرًا إلى أن زوجته تلفق له تلك الادعاءات على حد قوله، بدافع منعه من سفرها بابنهما إلى خارج البلاد، بعدما حاولت اصطحاب الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكونها تحمل الجنسية الأمريكية.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الواقعة، عقب تحرير زوجته محضرًا بقسم شرطة أكتوبر، اتهمته فيه بالاعتداء عليها نتيجة خلافات أسرية داخل مسكنهما بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من رنا طارق، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء بالضرب على يد زوجها، ما أسفر عن إصابتها بعدة كدمات.

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لإصابات متعددة نتيجة الضرب والسحل، شملت كدمات بالأنف والجبهة والذراع والعين اليسرى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وعرضها على طبيب مختص لتقييم حالتها الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

