إعلان

مقتل ضابطين كبيرين في الاستخبارات الإيرانية بغارة جوية في طهران

كتب : محمد أبو بكر

07:06 م 14/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطين كبيرين في جهاز الاستخبارات الإيراني إثر غارة جوية استهدفت العاصمة الإيرانية.

وأوضح جيش الاحتلال، أن الغارة استهدفت منشأة تابعة لمديرية الاستخبارات في مقر قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي يُعرف بأنه مركز القيادة العسكرية للطوارئ في إيران، بحسب "التايمز".

ووفقًا للبيان، أسفرت الضربة عن مقتل كل من عبد الله جلالي نسب وأمير شريعتي، وهما من كبار الضباط في مديرية الاستخبارات التابعة لمقر خاتم الأنبياء.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن الضابطين كانا قد توليا مهام إدارة الوحدة بشكل مؤقت، بعد مقتل رئيس الاستخبارات في مقر الطوارئ صلاح أسدي خلال الضربات الأولى التي شهدتها الحرب في 28 فبراير الماضي.

وأضاف أن الضابطين اللذين قُتلا في الغارة كانا من كبار قادة الاستخبارات الإيرانية، ويمثلان عنصرين مؤثرين داخل مجتمع الاستخبارات في البلاد، كما أنهما كانا على صلة وثيقة بالقيادة العليا في النظام الإيراني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مع تواصل الضربات المتبادلة التي تستهدف مواقع عسكرية وأمنية داخل الأراضي الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

