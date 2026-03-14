"هآرتس": توقعات بعقد إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في الأيام المقبلة

كتب : محمد جعفر

07:21 م 14/03/2026

إسرائيل ولبنان

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، السبت، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن إسرائيل ولبنان يستعدان لعقد محادثات مباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب مع إيران، والتي أدت إلى انخراط لبنان بصورة أوسع في المواجهة.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يشارك في هذه المحادثات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن تُعقد الاجتماعات إما في باريس أو في قبرص.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الوفد الإسرائيلي سيرأسه رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج حزب الله محادثات إسرائيل وحزب الله

شئون عربية و دولية

إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
أخبار مصر

بـ21.5 جنيه.. التموين تضخ سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة

رياضة محلية

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
حوادث وقضايا

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل

