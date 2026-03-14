أفادت صحيفة هآرتس العبرية، السبت، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن إسرائيل ولبنان يستعدان لعقد محادثات مباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب مع إيران، والتي أدت إلى انخراط لبنان بصورة أوسع في المواجهة.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يشارك في هذه المحادثات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن تُعقد الاجتماعات إما في باريس أو في قبرص.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الوفد الإسرائيلي سيرأسه رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.