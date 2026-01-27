إعلان

فيديو مثير| الداخلية تكشف ملابسات سرقة أسلاك كهرباء من عقار سكني ببورسعيد

كتب : علاء عمران

04:53 م 27/01/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك الكهرباء من أحد العقارات السكنية ببورسعيد.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تبين بتاريخ 23 من الشهر الجاري تلقي قسم شرطة الزهور ببورسعيد بلاغاً من أحد الأشخاص (مقيم بالعقار المشار إليه "محل الواقعة") يتضرر فيه من قيام آخر بسرقة سلك كهرباء من لوحة التوزيع الخاصة بالعقار.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته الأداة المستخدمة في قطع الأسلاك. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة أسلاك كهرباء وزارة الداخلية قيام شخص بسرقة أسلاك الكهرباء عقار سكني ببورسعيد

