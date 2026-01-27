إعلان

ضبط شخصين أشعلا ألعابًا نارية أمام مقهى في مصر الجديدة

كتب : علاء عمران

01:15 م 27/01/2026

المتهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام بعض الأشخاص بالتجمع أمام أحد المقاهي وإشعال ألعاب نارية والتلويح بها في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أنه لم ترد أي بلاغات بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبَي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، واعترفا بإرتكاب الواقعة في إطار اللهو. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية إشعال ألعاب نارية أمام مقهى مقهى في مصر الجديدة ضبط شخصين أشعلا ألعاب نارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار يواصل التراجع تحت الـ47 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يواصل التراجع تحت الـ47 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم
"معقول؟ ده انتوا نادي القرن".. شبانة يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي
رياضة محلية

"معقول؟ ده انتوا نادي القرن".. شبانة يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي
أيوة قتلتهم.. كواليس محاكمة عامل ذبح أطفاله الثلاثة انتقامًا من زوجته بالمنيا
أخبار المحافظات

أيوة قتلتهم.. كواليس محاكمة عامل ذبح أطفاله الثلاثة انتقامًا من زوجته بالمنيا
منها حديث "قطع الآجال".. 7 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي
أخبار

منها حديث "قطع الآجال".. 7 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي
بسبب فستانها القصير.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"
زووم

بسبب فستانها القصير.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية