ضبط شخصين أشعلا ألعابًا نارية أمام مقهى في مصر الجديدة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام بعض الأشخاص بالتجمع أمام أحد المقاهي وإشعال ألعاب نارية والتلويح بها في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أنه لم ترد أي بلاغات بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبَي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، واعترفا بإرتكاب الواقعة في إطار اللهو. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.