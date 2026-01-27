مركبات استخراج الوثائق خلال دقائق.. معدات الشرطة الحديثة تزين أرض العروض في احتفال الداخلية بعيدها ا
كتب : علاء عمران
12:08 م 27/01/2026 تعديل في 12:21 م
معدات الإدارة العامة للمرور
كتب- علاء عمران
تشهد وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء احتفال عيد الشرطة الـ74 عبر معرض المعدات والمركبات بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، بأرض العروض، حيث تم اصطفاف أحدث المركبات والمعدات الشرطية.
ويعرض المعرض هذا العام السيارات الحديثة التي انضمت إلى صفوف الوزارة في مختلف القطاعات، إلى جانب المدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة والحماية المدنية، بما يعكس التطور الكبير في إمكانيات وزارة الداخلية.
وشارك في المعرض أحدث معدات الإدارة العامة للمرور، بما في ذلك السيارات الحديثة والدراجات النارية، بالإضافة إلى سيارات وحدة الفحص الفني المتنقلة التي تُصدر الرخص في أسرع وقت. كما شارك قطاع الأمن المركزي بمجموعات العمليات القتالية وسيارات الدفع الرباعي، وشرطة البيئة والمسطحات وفِرق الإنقاذ.
وقدم قطاع الأحوال المدنية سيارات قادرة على استخراج البطاقة خلال دقائق فقط، في حين عرضت وحدات الدفاع المدني أحدث السيارات والسلالم الهيدروليكية المستخدمة للتعامل مع الحرائق الكبرى، مع تقديم نصائح وتوعية المشاركين بأساليب السلامة.
فعاليات مرافقة للجمهور
تضمنت فعاليات المعرض مشاركات للأطفال عبر عروض العرائس وتوزيع البالونات والأعلام والهدايا التذكارية، إضافة إلى مشاركة قطاع الحماية المجتمعية بعرض منتجات غذائية وأثاث من إنتاج السجون.
كما شهد المعرض عرض معدات الكشف عن المتفجرات والروبوتات الحديثة المستخدمة في إبطال مفعول العبوات الناسفة، إلى جانب عرض تطورات المعدات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه المخاطر.