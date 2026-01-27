النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور

كتب- صابر المحلاوي:

أحالت النيابة العامة بالجيزة الإعلامي عمرو أديب للمحاكمة على خلفية اتهامه بالسب والقذف بحق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت العلاقة بين الإعلامي عمرو أديب ومرتضى منصور قد شهدت تبادلاً حاداً للاتهامات والبلاغات القضائية، التي تركزت على اتهامات بالسب والقذف.

