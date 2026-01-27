الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة بسبب إتلاف كاميرا مراقبة بالشرقية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخر ونجله لقيامهما بإتلاف كاميرا مراقبة مثبتة أمام مدخل مسكنه بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم شقيق الشاكي ونجله.

وبمواجهتهما، اعترف الاثنان بارتكاب الواقعة بسبب خلافات حول الجيرة وللهو الأطفال، وتم ضبط الأداة المستخدمة في إتلاف الكاميرا بناءً على إرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.