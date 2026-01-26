إعلان

ناصر البرنس ملك الكبدة يتهم زوجته بسرقة "تحويشة عمره"

كتب : مصراوي

08:13 م 26/01/2026

ناصر البرنس

بعد أسابيع قليلة من افتتاح فرع مطعمه الضخم في الشيخ زايد، لم يكن ناصر البرنس يتوقع أن أكبر صدمة ستأتي من أقرب الناس إليه.

غرفة نومه تحولت إلى مسرح للغموض، حيث اختفت تحويشة عمره مبلغ مالي "عملة أجنبية" جنيهات وسبائك ذهبية كلها في قلب اتهام رسمي ضد زوجته.

وبحسب ما جاء في محضر الشرطة، أفاد ناصر البرنس بأن الخلافات الزوجية تصاعدت مؤخرًا، قبل أن يكتشف اختفاء الأموال والمشغولات الذهبية من غرفة نومه بطريقة غير طبيعية، ما دفعه إلى توثيق الواقعة رسميًا عبر قسم شرطة الشيخ زايد.

وأشار المحضر إلى أن المسروقات تشمل 50 ألف دولار أمريكي، 10 جنيهات ذهبية، و4 سبائك ذهبية، ما جعل الواقعة على الفور تحت متابعة الجهات الأمنية للتحقيق في ملابساتها وكشف حقيقة الاختفاء.

الأجهزة الأمنية تعمل على جع المعلومات الوقوف على طبيعة علاقة "البرنس" والمشكو في حقها فيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات عن زوجته.

