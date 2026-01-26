إعلان

"ميكروباص دخل في سيارتين".. حادث تصادم مروع بطريق الروبيكي

كتب : محمد شعبان

06:56 م 26/01/2026

حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الروبيكي مساء الإثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه تحديدا بعد الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص مع سيارتين نصف نقل في الاتجاه القادم من العاصمة الجديد

أسفر عن الحادث سقوط 6 مصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى بدر للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

حادث تصادم طريق الروبيكي المرور العاصمة الجديدة

