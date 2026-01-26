إعلان

حاول إخفاء جرائم الابن.. فيديو مفبرك يفضح والدًا في أسيوط

كتب : مصراوي

08:28 م 26/01/2026

الأب

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى بادعاء شخص باقتحام قوة أمنية مسكنه دون وجه حق والتعدى على ابنه بالضرب وإحداث إصابه برأسه بأسيوط.

بالفحص تبين عدم صحة الفيديو، وأن ابن ناشر المقطع عنصر جنائى من تجار المواد المخدرة. وبتاريخ 20 يناير الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم استهدافه وتبين عدم تواجده بمسكنه "جارى ضبطه".

أمكن ضبط ناشر المقطع "والد المتهم" وتبين أنه أحد العناصر الخطرة سبق اتهامه فى 22 قضية أبرزهم "سلاح نارى - مخدرات – سرقة.

بمواجهته أقر بادعائه الكاذب، ورطم ابنه رأسه بالحائط وإحداث إصابته بنفسه، وتصويره مقطع الفيديو المشار إليه ونشره عقب ذلك بمواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط ابنه.

