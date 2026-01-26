اجتماع مهم لبحث إنشاء أول "صيدلية إسعاف" بالوادي الجديد

وضعت محافظة الوادي الجديد الرتوش النهائية لإطلاق مشروع طبي هو الأول من نوعه على أرض الواحات، يتمثل في إنشاء أول "صيدلية إسعاف" مركزية، وذلك خلال استقبال وفد رفيع المستوى من قيادات قطاع الدواء، اليوم الإثنين، في خطوة تنفيذية حاسمة تهدف إلى إنهاء معاناة المرضى المستمرة في الحصول على النواقص العلاجية وأدوية الأورام.

إنهاء معاناة السفر

وشهد ديوان عام المحافظة اجتماعًا موسعًا عقدته حنان مجدي، نائب المحافظ، مع الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لتجارة الأدوية"، والوفد المرافق له، بحضور كوادر التخطيط والصحة، وعلى رأسهم المهندسة منى محمد، مدير عام التخطيط العمراني، والدكتورة منة الله كمال، مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالمحافظة، لبحث آليات سد الفجوات الدوائية التي تواجه المواطنين نتيجة التحديات الجغرافية للمحافظة المترامية الأطراف، وضمان وصول الدواء الآمن لكل مريض دون عناء السفر لمحافظات أخرى.

خدمة 24 ساعة

وأعلنت نائب المحافظ عن التعاقد رسميًا مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتجهيز وافتتاح الصيدلية التي ستعمل بنظام الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مؤكدة أن الهدف الرئيسي منها ليس بيع الأدوية التقليدية فحسب، بل التخصص الدقيق في توفير "الأدوية النادرة" وعلاجات الأورام وكافة النواقص التي يصعب العثور عليها في الصيدليات الخاصة، لتكون بمثابة طوق نجاة للحالات الطارئة، مشيرة إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتجهيز المقر وفق أعلى معايير هيئة الدواء لافتتاحه في أقرب وقت ممكن.