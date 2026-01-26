"بوست" يكشف جريمة قتل في العامرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو متداول بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من اعتداء بعض الأشخاص على شقيقه والتسبب فى وفاته بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من أحد المستشفيات بوصول مالك ورشة له معلومات جنائية مصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفى عقب وصوله.

وتبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و4 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ بسبب خلافات بينهم تعدوا خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.