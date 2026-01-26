إعلان

"بوست" يكشف جريمة قتل في العامرية

كتب : مصراوي

06:28 م 26/01/2026

المتهمون

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو متداول بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من اعتداء بعض الأشخاص على شقيقه والتسبب فى وفاته بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من أحد المستشفيات بوصول مالك ورشة له معلومات جنائية مصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفى عقب وصوله.

وتبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و4 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ بسبب خلافات بينهم تعدوا خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جريمة قتل العامرية الإسكندرية

