سقوط طبيبة مزيفة خلف مشرط التجميل بالقاهرة

كتب : مصراوي

06:20 م 26/01/2026 تعديل في 06:20 م

لم تكن ترتدي بالطو الأبيض فقط، بل ارتدت صفة لا تملكها. في واحدة من قضايا النصب التي تهدد صحة المواطنين، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف نشاط إجرامي لسيدة انتحلت صفة طبيبة، وأدارت عيادة تجميل غير مرخصة بالقاهرة الجديدة، مستغلة أحلام الباحثين عن الجمال.

معلومات دقيقة وتحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة كشفت أن المتهمة، التي تحمل جنسية إحدى الدول ومقيمة بمحافظة القاهرة، تدير عيادة تجميل دون أي ترخيص قانوني، وتزاول مهنة الطب بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف العيادة وضبط المتهمة. داخل المكان، عثرت القوات على مفاجآت خطيرة؛ كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، وعدد من الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات التجميل، إلى جانب مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبفحص الهواتف، تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطها الإجرامي، واستخدامها في استقطاب الضحايا والترويج لخدماتها الوهمية عبر وسائل مختلفة، بهدف تحقيق أرباح مالية سريعة.

وبمواجهتها، أقرت السيدة بانتحالها صفة طبيبة، وإدارة العيادة بدون ترخيص، وممارستها للنشاط الإجرامي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وغلق العيادة محل المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم النصب وانتحال الصفة، وحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية.

طبيبة تجميل طبيبة مزيفة الداخلية القاهرة نصب

