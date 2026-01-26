بعد حكم إعدام أبيهم.. كيف قُتل "أطفال المنيا" الثلاثة؟ (فيديو)

المنيا - جمال محمد:



أعادت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، فتح صفحات واحدة من أكثر الجرائم قسوة التي شهدتها قرية زهرة بمركز المنيا، وذلك بقرارها إحالة أوراق العامل المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة ذبحًا إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهي الجريمة التي بدأت فصولها الدامية بطلب بسيط من الأب لرؤية صغاره عقب خلافات أسرية، وانتهت بجثامينهم مسجاة في مشرحة المستشفى، وسط صدمة هزت أرجاء المركز وأنهت حياة أسرة كاملة في لحظات من انعدام الرحمة.



زيارة الموت



تعود تفاصيل هذه "المذبحة الأسرية" إلى يوم 3 يوليو الماضي، حينما تجددت الخلافات بين المتهم "أ.ر"، البالغ من العمر 37 عاماً، وبين زوجته، ليطلب الأب رؤية أطفاله، وعقب استجابة الأسرة ووصول الصغار إلى منزل والدهم، تجرد من كل مشاعر الأبوة والإنسانية، وقام بذبح فلذات كبده بدم بارد، وهم الابنة الكبرى "رودينا" 10 سنوات، وشقيقها "رحيم" 7 سنوات، والصغير "رمضان"، ليفارقوا الحياة جميعاً في الحال داخل مسكن والدهم الذي تحول إلى مسرح لجريمة مروعة.



اعتراف وقصاص



لم يحاول الأب القاتل الهروب أو إنكار فعلته بعد ارتكاب الجريمة، بل توجه مباشرة إلى نقطة الشرطة بالقرية وسلم نفسه، بينما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود جثامين الأطفال الثلاثة غارقة في دمائها، ليتم فرض كردون أمني حول المنزل ونقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرير محضر بالواقعة التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها وصولاً إلى ساحات المحاكم.



كلمة القضاء



واقتص القضاء اليوم للأطفال الضحايا، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار حازم شوقي، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعال، وهيثم أبو جبل، وأحمد حقي، وبحضور وكيل النائب العام المستشار مصطفى كمال، وأمانة سر خالد شعبان، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم للمفتي، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، ليسدل الستار قضائيًا على واقعة تركت جرحًا غائرًا في نفوس أهالي القرية.







