داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء

كتب : نشأت علي

03:42 م 26/01/2026

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب ضياء الدين داوود، مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بلقب معالي الوزير خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء.

وأفاد "داوود"، بأن من اللائق برلمانيًا، مناداة عضو مجلس النواب بصفته النيابية، مؤكدًا أن طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب، وليس وزيرًا.

وصحّح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، الموقف على الفور، وقام بمناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بصفته البرلمانية مرة أخرى.

ضياء الدين داوود طارق الملا مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء

