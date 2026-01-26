كتب- نشأت علي:

انتقد النائب ضياء الدين داوود، مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بلقب معالي الوزير خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء.

وأفاد "داوود"، بأن من اللائق برلمانيًا، مناداة عضو مجلس النواب بصفته النيابية، مؤكدًا أن طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب، وليس وزيرًا.

وصحّح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، الموقف على الفور، وقام بمناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بصفته البرلمانية مرة أخرى.

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة