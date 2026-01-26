ترامب: أجريت مكالمة جيدة للغاية مع حاكم مينيسوتا حول إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا حول إطلاق النار في مينيابوليس، وأنهما الآن "متفقان في الرأي".

وأضاف ترامب خلال منشور على تروث سوشيال اليوم الاثنين،: "اتصل بي الحاكم تيم والز وطلب مني العمل معًا فيما يتعلق بولاية مينيسوتا. لقد كان قرارًا جيدًا للغاية، وبدا أننا، في الواقع، على نفس الموجة أخبرت الحاكم فالز أنني سأطلب من توم هومان الاتصال به، وأن ما نبحث عنه هو أي وجميع المجرمين الذين بحوزتهم".

وأكد الرئيس الأمريكي: "أن حاكم ولاية مينيسوتا فهم ذلك بكل احترام، وسأتحدث معه في المستقبل القريب. لقد كان سعيدًا لأن توم هومان سيذهب إلى مينيسوتا، وأنا أيضًا! لقد حققنا نجاحًا هائلاً في واشنطن العاصمة، وممفيس بولاية تينيسي، ونيو أورليانز بولاية لويزيانا، وفي كل مكان آخر تقريبًا “لمسناه”".

وأشار ترامب "إلى أن الجريمة انخفضت بشكل كبير في مينيسوتا، لكن الحاكم والز وأنا نريد أن نجعل الأمر أفضل!".