جريمة في وضح النهار.. كواليس فيديو رعب بالجيزة

كتب : محمد شعبان

05:04 م 26/01/2026

المتهمون

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اعتداء عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص على آخر بالضرب بأسلحة بيضاء وإجباره على استقلال سيارة ملاكى بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية والسيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء مستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكمية من مخدر الحشيش.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعةظح لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه اصطحبوه على إثرها داخل السيارة المشار إليها ولدى مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته بالأسلحة البيضاء.

حدد رجال المباحث المجنى عليه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وعثر بحوزته على كمية لمخدر البودر، وبمواجهته أيد ما سبق وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خطف اعتداء الجيزة خلافات فيديو

