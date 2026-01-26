إعلان

رصاصة انتقام على الدائري.. قرار من الجنايات ضد"الغنتوري" في جريمة القناطر

كتب : رمضان يونس

04:53 م 26/01/2026

متهمين في قفص الاتهام

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، تأجيل جلسة نظر إعادة إجراءات محاكمة "جمعة الغنتوري" إلى جلسة 25 مايو 2026 المقبل، في واقعة اتهامه وآخرين من عائلته بقتل "عامل" رميًا بالرصاص في منشأة القناطر، ظنًا منهم أنه أحد أفراد الشرطة أثناء ترويجهم للمخدرات على الطريق العام.

ترأس هيئة الدائرة المستشار طارق خميس محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد بهاء الدين و أسامة عبد الخالق إبراهيم ومحمد حسن عبد السميع وسكرتارية عبد العزيز مناع و عصام حسين.

وكانت محكمة الجنايات، أدانت المتهم سابقًا غيابيًا بالسجن المؤبد، لما أسند إليه وآخرين من اتهامات في واقعة القتل.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 16735 لسنة 2021 جنايات، والمقيدة برقم 5074 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، أن "جمعة الغنتوري" وشقيقيه، في يوم 5 أكتوبر 2021 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه "ح. م" عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيتوا النية وعقدوا العزم، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية باستخدام سلاح ناري "بندقية آلية" تجاه المجني عليه، ظنًا منهم أنه من رجال الشرطة.

وذكرت أوراق الدعوى أن تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن المجني عليه كان قد اتفق مع اثنين من أصدقائه على التوجه لشراء مواد مخدرة ناحية طريق المريوطية، وأثناء ذلك استوقفهم المتهمون واصطحبوا المجني عليه إلى مكان شراء المخدرات، إلا أنهم، وبمجرد الاقتراب من أسفل الطريق الدائري الإقليمي، فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما أدى إلى مقتل "ح. م". فتوجه أصدقاؤه إلى محل إقامة المتوفى، وابلغوا شقيقه بما حدث، ظنًا من المتهمين أنهم من أفراد الشرطة.

وثبت في تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه كانت بطلق ناري في البطن، وقد اخترق الرصاصة من اليمين إلى اليسار، محدثة نفقًا تهتكيًا وتهتكًا بشرايين الحوض والمثانة، وتسبب في نزيف غزير بتجويف البطن، بينما كانت بقية أحشاء البطن في حالة طبيعية. وتبيّن أن تلك الإصابة نارية حيوية حديثة حدثت بسلاح ناري معمر بمقذوف مفرد.

جريمة القناطر معة الغنتوري حكمة الجيزة قتل عامل على الدائري صابة الغناترة لجيزة نشأة القناطر ريمة على دائري المريوطية جار مخدرات يع مخدرات

