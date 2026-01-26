إعلان

الداخلية تكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالإكراه في الزاوية الحمراء

كتب : علاء عمران

03:58 م 26/01/2026

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم بالنشر من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية بالإكراه مستخدمين سلاحًا ناريًا بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أن القائم بالنشر (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) قد أبلغ قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بتضرره من شخصين مجهولين لقيامهما بسرقة الدراجة النارية ملكه تحت تهديد السلاح الناري أثناء تواجده بدائرة القسم، ولاذا بالفرار.
أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين، لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

