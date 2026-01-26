إعلان

الاستئناف تقضي ببراءة شيرين عبدالوهاب من اتهام السب والقذف ضد مدير أعمالها

كتب : أحمد عادل

03:39 م 26/01/2026

شيرين عبدالوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم الاثنين، براءة الفنانة شيرين عبدالوهاب من اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق، محامي المجني عليه، خلال جلسة المحاكمة، حيث ادعى المجني عليه مدنيًا بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وكان مدير صفحات الفنانة شيرين عبدالوهاب قد حرر محضرًا رسميًا يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف، وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية لنظر الدعوى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيرين عبدالوهاب اتهام السب والقذف مدير اعمال شيرين براءة شيرين عبدالوهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
زووم

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
زووم

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
"لن ننساك".. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
رياضة محلية

"لن ننساك".. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره