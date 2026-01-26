أيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم الاثنين، براءة الفنانة شيرين عبدالوهاب من اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق، محامي المجني عليه، خلال جلسة المحاكمة، حيث ادعى المجني عليه مدنيًا بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وكان مدير صفحات الفنانة شيرين عبدالوهاب قد حرر محضرًا رسميًا يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف، وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية لنظر الدعوى.