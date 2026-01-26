إعلان

بعد فحص 250 جثة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل العثور على جثة الأسير الأخير

كتب : محمد جعفر

05:20 م 26/01/2026

ران جويلي

أعلن جيش الاحتلال استعادة الأسير الإسرائيلي الأخير ران جويلي، من غزة بعد 843 يومًا من أسره في السابع من أكتوبر، وتم العثور على جثمانه بعد فحص 250 جثة في مقبرة بقطاع غزة، معلنًا بذلك عدم وجود أى أسرى لدى إسرائيل في غزة للمرة الأولى منذ عام 2014، وذلك وفق ما نقلته القناة 12 العبرية.

أفادت مصادر عسكرية للقناة أن العملية بدأت يوم السبت الماضي أي قبل 48 ساعة، وأُطلق عليها اسم "القلب الشجاع"، كما أنها نُفذت على شكل مناوبات، حيث تناوب جنود الاحتلال على العمل على مدار الساعة، وجرت العملية في شمال قطاع غزة، وتمكن الجنود من العثور عليه في مقبرة جماعية بقطاع غزة من في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

ووفقاً للمصادر نفسها: "لم تقم اسرائيل بعملية بهذا الحجم منذ بداية الحرب. وللقيام بها، كان علينا أن نكون مستعدين جيداً من الناحيتين الاستخباراتية والسياسية".

