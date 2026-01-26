إعلان

في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة

كتب : رمضان يونس

03:48 م 26/01/2026 تعديل في 03:58 م

متهم في قفص الاتهام

أصدرت الدائرة "6" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، حكما رادعًا بحق أمين الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، في واقعة اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية. بالعجوزة.

و عاقبت المحكمة المتهم "ك .إ"، بالسجن 5 سنوات ورد المبلغ المختلس (534,345.93 ) جنيه، بجانب العزل من الوظيفة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد حمدى السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، وخالد محمد فوزى و هاني صبري أحمد.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 4030 لسنة 2023 والمقيدة برقم 451 لسنة 2024، أن المتهم "ك. إ." اختلس مبلغ 534,345.93 جنيه، بأن أودع المُبلغ في حسابه الشخصي بدلاً من حساب البنك المركزي المصري، مستغلًا منصبه كأمين خزينة خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى 4 نوفمبر 2021.

كما وجهت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، للمتهم تهمة تزوير محررات رسمية، من بينها إيصالات استلام نقدية (نماذج رقم 33 ع. ح و33 ح)، حيث قام بإثبات مبالغ أقل من القيم الحقيقية المستلمة من المتعاملين مع جهة عمله، وذلك بتعديل وإضافة بيانات مزورة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة تزوير حوافظ توريد نقدية تابعة للوزارة بإثبات مبالغ غير حقيقية، إضافة إلى تزوير قسائم إيداع منسوبة للبنك المركزي المصري، مدعيًا فيها إيداع الأموال في حساب جهة عمله، باستخدام محررات مصطنعة تحاكي الأصل.

وأحال المستشار معتز الحميلي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة والتي أدانت المتهم بالسجن 5 سنوات ورد المبلغ المختلس والعزل من الوظيفة.

