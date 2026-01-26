إعلان

تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة

كتب : أحمد العش

04:57 م 26/01/2026

الدكتور عبدالحليم علام

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وصول نقيب المحامين الدكتور عبدالحليم علام إلى مكتب النائب العام، وذلك على خلفية أزمة نيابة النزهة، مشيرة إلى صدور قرار بإخلاء سبيل الزملاء المحامين المعنيين بالأزمة.

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تطورات الموقف والعمل على إنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المحامين ويصون سيادة القانون، لافتة إلى استمرار التواصل مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

الدكتور عبدالحليم علام أزمة نيابة النزهة النقابة العامة للمحامين

