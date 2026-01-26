تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وصول نقيب المحامين الدكتور عبدالحليم علام إلى مكتب النائب العام، وذلك على خلفية أزمة نيابة النزهة، مشيرة إلى صدور قرار بإخلاء سبيل الزملاء المحامين المعنيين بالأزمة.

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تطورات الموقف والعمل على إنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المحامين ويصون سيادة القانون، لافتة إلى استمرار التواصل مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

