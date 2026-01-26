قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة

كتب – أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة الراقصة بوسي، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، إلى جلسة 2 فبراير المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت الراقصة بوسي (مُخلّى سبيلها) إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة ضبط المتهمة، حيث تبين نشرها مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة. وبمواجهتها أنكرت امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية من هذا النوع.

وأوضحت المتهمة خلال التحقيقات أن مقاطع الفيديو محل الفحص تندرج ضمن الإعلانات والدعاية لأعمالها الفنية فقط، وقدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، مؤكدة سريانها حتى نهاية عام 2025.

