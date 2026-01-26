فيديو مثير | استعراض خطير بالدراجات النارية في الشرقية.. وتحرك عاجل من الداخلية
كتب : علاء عمران
01:44 م 26/01/2026
المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائدي دراجتين ناريتين بأداء حركات استعراضية في إحدى مناطق الشرقية، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة والدراجتين الظاهرتين في المقطع وقائديهما، اللذين لا يحملان رخصة قيادة ويقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركتهما بحفل زفاف أحد أصدقائهما.
تم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.