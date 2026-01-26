إعلان

الداخلية: ضبط 119 ألف مخالفة مرورية و56 حالة تعاطٍ مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:55 ص 26/01/2026

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب: علاء عمران

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 119,357 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.359 سائقًا، وتبين إيجابية 56 حالة تعاطٍ لمخدرات بينهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال، تمكنت الوزارة خلال نفس الفترة من ضبط 718 مخالفة متنوعة، أبرزها: تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، والاعتداء على أمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 103 سائقين، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا، مع التحفظ على مركبتين لمخالفتها قوانين المرور.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

وزارة الداخلية مخالفة مرورية تعاطي مخدرات حملات مرورية

