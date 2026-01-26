إعلان

قرار قضائي بتأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم

كتب : أحمد عادل

11:49 ص 26/01/2026 تعديل في 01:02 م

مطرب المهرجانات مسلم وزوجته

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة يارا تامر، زوجة مطرب المهرجانات مسلم، في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم، إلى جلسة 2 فبراير المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يارا تامر للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بالإساءة والتشهير بالبلوجر أروى قاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة نشرت مقاطع فيديو ومنشورات عبر حسابيها على موقعي "إنستجرام" و"تيك توك"، تضمنت عبارات مسيئة ومشينة تناولت الحياة الشخصية للشاكية، ما تسبب في إلحاق أضرار نفسية ومعنوية بها، وفقًا لأوراق التحقيق.

المحكمة الاقتصادية أروى قاسم مسلم يارا

