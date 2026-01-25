بعد 8 سنوات زواج.. "مريم" تطلب خلع زوجها: "عايزني أعمل تحليل DNA"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "مريم.ع"، 34 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج استمر 8 سنوات، بسبب استحالة العشرة وتفاقم الخلافات الزوجية، على خلفية تشكيك الزوج في نسب أبنائه ومطالبته بإجراء تحاليل DNA.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من زوجها عن حب، وبدأت حياتهما الزوجية في استقرار، وأنجبت خلال السنوات الأولى طفلين، قبل أن تتحول حياتها – على حد قولها – إلى "دائرة من الشك والإهانة المستمرة".

وأوضحت أن الخلافات بدأت تدريجيًا دون أسباب واضحة، ثم تصاعدت خلال العامين الأخيرين، حيث أصبح الزوج يتعامل معها بجفاء، وبدأ في توجيه اتهامات غير مباشرة، قبل أن يصل الأمر إلى تشكيكه الصريح في نسب أبنائه، قائلة: "فوجئت به يطالبني بإجراء تحاليل DNA للأطفال دون أي مبرر، ما شكل صدمة نفسية لي ولأسرتي، وأفقدني الشعور بالأمان والاحترام داخل بيت الزوجية".

وأضافت "مريم" أن هذا الطلب سبب لها أذى نفسيًا بالغًا، لما يحمله من مساس بسمعتها وكرامتها، فضلًا عن تأثيره السلبي على الحالة النفسية للأطفال، الذين بدأوا يلاحظون توتر العلاقة بين والديهم.

وأكدت أنها حاولت احتواء الموقف أكثر من مرة، وسعت إلى تدخل الأهل لإصلاح الخلاف، إلا أن الزوج تمسك بموقفه، وواصل اتهاماته، ما جعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا مستحيلًا.

وتابعت الزوجة أنها تعرضت لإهانات معنوية متكررة، وفقدت الإحساس بالاستقرار، موضحة أنها لم تعد قادرة على العيش في ظل الشك والاتهام الدائم، خاصة بعد سنوات طويلة من الزواج والالتزام، مشيرة إلى خشيتها على مستقبل أبنائها في بيئة يسودها التوتر وفقدان الثقة.

وأوضحت "مريم" أنها لجأت إلى محكمة الأسرة بعد استنفاد جميع محاولات الصلح، مطالبة بالخلع مقابل رد مقدم الصداق والتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل استمرار الضرر الواقع عليها وعلى أبنائها.

وحملت الدعوى رقم 574 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

