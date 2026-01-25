إعلان

مدفن داخل منزل بقنا يثير الجدل.. والتحريات تكشف الحقيقة

كتب : مصراوي

08:59 م 25/01/2026

مدفن داخل منزل بقنا

مقطع فيديو متداول أثار دهشة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور شخص بنى مدفنا داخل حوش منزله بمحافظة قنا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب المنزل الظاهر بالمقطع، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قنا.

بسؤاله، أقر بنقل رفات والده ووالدته المتوفيين منذ عدة سنوات، من أحد المدافن الخاصة بإحدى العائلات إلى مدفن آخر أعده داخل منزله، وذلك على خلفية خلاف نشب بينه وبين صاحب المدفن.

وأوضح أن الخلاف يرجع إلى رفض صاحب المدفن بيع أحد المنازل التي يمتلك المتهم حصة ميراثية بها، ما دفع الأخير لإخطاره بعدم السماح باستمرار دفن والديه بذات المدفن، الأمر الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

