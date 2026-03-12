إعلان

ضبط مليون قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالسيدة زينب

كتب : علاء عمران

01:18 م 12/03/2026

حملة أمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، في ضبط أكثر من مليون قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الغش الطبي وحماية صحة المواطنين من السلع المقلدة والمجهولة.


وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قد رصدت قيام القائمين على المخزن بتجميع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية دون مستندات تدل على مصدرها، تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد ممارسة الغش الطبي والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما استدعى التدخل الأمني الفوري لوقف هذا النشاط الذي يهدد السلامة العامة.


الغش الطبي


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبط أكثر من مليون قطعة مستلزمات طبية متنوعة شملت سرنجات، وقفازات طبية، وضمادات عين، ورباطاً ضاغطاً، ومسحات كحولية، وشكاكات، وشاشاً، وفازلين، ولاصقاً طبياً، وجميعها من مظاهر الغش الطبي لكونها مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على منشئها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


