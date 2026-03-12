إعلان

ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية في حملات أمنية مكثفة بجميع المحافظات

كتب : علاء عمران

01:35 م 12/03/2026

حملة أمنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضرباتها الاستباقية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المتفجرة والمفرقعات، وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وحيازتها وترويجها بمختلف المحافظات، لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين وإزعاجهم.


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، عن تحقيق نتائج قياسية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 77 قضية اتجار في المحاور والميادين، ونجح رجال الأمن في مصادرة كميات ضخمة بلغت أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام قبل ترويجها في الأسواق.

ألعاب نارية


وكشفت المداهمات الأمنية عن تورط عدد من العناصر الإجرامية في تخزين الـ ألعاب نارية داخل مخازن غير مرخصة تفتقر لأدنى اشتراطات الأمان، مما يشكل خطراً داهماً من احتمالية وقوع حرائق، فضلاً عن خطرها المباشر على الأطفال والصبية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بمختلف المحافظات.


اقرأ أيضا:


عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام عيار 18

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟

علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الأمن العام ألعاب نارية المحافظات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
رياضة محلية

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
مدارس

للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة

مدبولي يستعرض خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026
أخبار مصر

مدبولي يستعرض خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026
الأمور تغيرت.. إيران تضع شرطا وحيدا للمشاركة في كأس العالم 2026
رياضة محلية

الأمور تغيرت.. إيران تضع شرطا وحيدا للمشاركة في كأس العالم 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا