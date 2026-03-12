واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضرباتها الاستباقية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المتفجرة والمفرقعات، وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وحيازتها وترويجها بمختلف المحافظات، لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين وإزعاجهم.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، عن تحقيق نتائج قياسية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 77 قضية اتجار في المحاور والميادين، ونجح رجال الأمن في مصادرة كميات ضخمة بلغت أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام قبل ترويجها في الأسواق.

ألعاب نارية



وكشفت المداهمات الأمنية عن تورط عدد من العناصر الإجرامية في تخزين الـ ألعاب نارية داخل مخازن غير مرخصة تفتقر لأدنى اشتراطات الأمان، مما يشكل خطراً داهماً من احتمالية وقوع حرائق، فضلاً عن خطرها المباشر على الأطفال والصبية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بمختلف المحافظات.



