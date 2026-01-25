إعلان

بينهم أم وطفلها.. مصدر أمني يكشف حصيلة مصابي عقار الدويقة المنكوب

كتب : محمد شعبان

08:55 م 25/01/2026

العقار المنكوب في الدويقة

كشف مصدر أمني مسؤول حصيلة مصابي انهيار عقار بمنطقة الدويقة مساء الأحد.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن العقار نتج عنه 3 مصابين بينهم أم وطفلها، لافتا إلى استخراج الصغير أولا ثم والدته من تحت الركام.

641e4662-127f-4824-a9a5-27127528f36a

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بالدويقة. مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء مدعومين باطقم إنقاذ بري تنسيقا مع الشرطة.

تبين بالفحص المبدئي انهيار عقار مكون من طابقين بشارع التوحيد، وجرى نقل 3 مصابين إلى المستشفى وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة.

انهيار عقار عقار الدويقة عقار منشاة ناصر الدويقة منشأة ناصر الحماية المدنية

