بينهم أم وطفلها.. مصدر أمني يكشف حصيلة مصابي عقار الدويقة المنكوب

كشف مصدر أمني مسؤول حصيلة مصابي انهيار عقار بمنطقة الدويقة مساء الأحد.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن العقار نتج عنه 3 مصابين بينهم أم وطفلها، لافتا إلى استخراج الصغير أولا ثم والدته من تحت الركام.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بالدويقة. مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء مدعومين باطقم إنقاذ بري تنسيقا مع الشرطة.

تبين بالفحص المبدئي انهيار عقار مكون من طابقين بشارع التوحيد، وجرى نقل 3 مصابين إلى المستشفى وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة.

