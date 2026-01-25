وزير العدل يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك

كتب- محمد الصاوي:

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير، مُشيدًا بعمق وتميز العلاقات بين البلدين وتناول اللقاء بحث عدة موضوعات من شأنها تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

من جانبه أبدى السفير سعادته باللقاء، مُشيدًا بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

