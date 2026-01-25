مشادة جيرة تتحول لاعتداء دموي على سيدة بالعجوزة

كشفت تحريات مباحث العجوزة ملابسات اعتداء شخص على جارته وإحداث إصابتها.

بتاريخ 22 يناير الجاري تبلغ لقسم شرطة العجوزة من سيدة بتضررها من جارها، واتهمته بالاعتداء عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجرحين قطعيين بالوجه والرأس مستخدماً سلاح أبيض؛ لخلافات حول الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

