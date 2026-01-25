كتب- محمود الشوربجي:

استقبلت النيابة العامة، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، وفدًا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبحث آليات التنسيق المؤسسي في مجالات حماية المرأة، بحضور المستشار رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وعدد من أعضاء النيابة العامة بالإدارات المعنية المختلفة.

جاء اللقاء في سياق الزيارة التي يقوم بها الفريق الفني المتخصص من الوكالة الكورية خلال الفترة من السابع عشر إلى الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري، ضمن الخطوات التحضيرية لتنفيذ برنامج "تعزيز تقديم الخدمات متعددة القطاعات للنساء والفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والجهات الوطنية الشريكة.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو النيابة العامة نشأة النيابة العامة وهيكلها التنظيمي، ودورها في حماية المجتمع والفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على جهود مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في دعم وحماية الفتيات، وما يترتب على ذلك من إسهام مباشر في حماية المرأة، فضلًا عن استعراض آليات عمل المكتب وأطر التنسيق القائمة مع الجهات المعنية. كما جرى استعراض إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ودور إدارة التدريب والمرافعة في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وتبادل الخبرات الدولية.

وقد أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي تبذلها النيابة العامة في هذا المجال، ودار نقاش مثمر حول آليات التدخل والحماية، وإمكانات الدعم الفني وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات الدولية.

وأسفر اللقاء عن التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، ودعم عمل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة، إلى جانب فتح آفاق الشراكات الإستراتيجية مع الجهتين، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز بيئات عمل صديقة للمرأة، والارتقاء بآليات حماية الضحايا.

