سقوط شبكة دعارة داخل نادٍ صحي غير مرخص بالتجمع الخامس



كتب- علاء عمران:

في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي، وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (شخصين و9 سيدات)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

