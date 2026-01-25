ضبط شخصين احتجزا كلبًا داخل قفص وتعديا عليه حتى الموت بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين باحتجاز كلب داخل قفص والتعدي عليه، مما أدى إلى نفوقه بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نتيجة هجوم الكلب المشار إليه على عدد من الأشخاص وإحداث إصابتهم، وبسؤال المذكورين أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.