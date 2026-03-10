إعلان

الاعتداء على مُسن بـ"شومة" يشعل الغضب في المحلة

كتب : مصراوي

10:06 م 10/03/2026

المتهم بضرب مسن في المحلة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على مُسن بمحافظة الغربية، ما أثار حالة من الغضب بين المتابعين.

تبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة ثان المحلة بلاغًا من أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بأنه أثناء سيره مترجلًا في أحد الشوارع فوجئ بقيام شخص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة".

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وأسفر الاعتداء عن إصابة المُسن بكسور متفرقة في أنحاء جسده، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة القسم ذاته.

وبمواجهة المتهم، لاحظت القوات ظهور علامات عدم الاتزان عليه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

عاطل يضرب مسن فيديو المحلة الغربية

